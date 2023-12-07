La competencia dentro de las playas de Exatlón México, es por equipos en la gran mayoría de la temporada. Aunque en los domingos de eliminación y durante las semanas finales, los atletas tienen que recurrir a su talento natural y estrategia individual, para seguir en el reality.

Una de las estrategias que la mayoría de los atletas trata de seguir, es ganar la mayor cantidad de medallas posible, para tener una vida extra en caso de competir en los circuitos para defender su lugar en Exatlón México.

Poderosa batalla por la medalla femenil de Exatlón México

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¿Quién gana la medalla varonil de la semana en Exatlón México?

Por ese motivo, los hombres de los dos equipos van a salir a entregar su mejor versión, con la finalidad de sumar una medalla más a su cuenta o en el caso de algunos participantes, ganar la primera.

Entre los atletas favoritos para ganar la medalla, por parte del equipo rojo están Pato Araujo y Heliud Pulido. Mientras que los preferidos en su contraparte azul, son Andrés Fierro y Javi Márquez, aunque Jawy ha estado cerca de dar una sorpresa.

Luego de un gran esfuerzo por parte de la leyenda del equipo azul, Andrés Fierro logró sumar su medalla en la presente temporada de Exatlón México, con lo que demuestra que se encuentra en un gran nivel.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones y detalles de la lucha por la medalla varonil de la semana en Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde los hombres de los dos equipos van a dejar su mejor versión en los circuitos por ganar la presea, todo en punto de las 20:30 horas. Mientras que los domingos de eliminación, la transmisión comienza a las 20:00.

