Exatlón México: ¿Quién ganó el Juego por la Ventaja hoy 7 de noviembre?

La competencia ha comenzado de una forma sorprendente en Exatlón México, donde todos han demostrado un gran nivel de competencia, pero la noche de este martes tendrán que demostrar toda su capacidad.

La reglas del juego indican que esta misma noche van a jugar por el ventaja, algo que va a ser clave en la estrategia de la temporada, ya que van a definir qué equipo va a elegir primero entre los atletas que llegaron como aspirantes a las playas de Exatlón México.

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¿Cuál es el reto del equipo rojo en estos momentos?

El día de ayer, los rojos sufrieron un golpe muy fuerte, ya que la lesión de Daniel Corral, altera por completo sus planes y estrategias que ya habían planeado, ante el panorama tan complicado, Heliud Pulido y Pato Araujo van a tener que entregar su mejor rendimiento.

El orgullo es una de las cosas más importantes entre los atletas que han tomado la decisión de volver a las playas más demandantes de la televisión mexicana, ya que todos quieren demostrar su nivel.

Sin embargo, todos conocen la importancia de formar el mejor equipo para poder enfrentar una temporada que los va a sorprender con sus nuevos retos y circuitos, pero para ellos deben ganar la ventaja y poder elegir primero a uno de los ocho atletas que aspiran a ser leyendas del Exatlón México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Para poder conocer todos los detalles que suceden en las playas de Exatlón México, tienes que seguir la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas, donde tus atletas luchan por cada punto.

