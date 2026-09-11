¿Rojos le temen a Nano Ilianovich en Exatlón México?

El nuevo integrante azul de Exatlón México ha venido a cambiar la energía en su equipo; y es que Nano Ilianovich estuvo platicando con Macky y cree que falta alguien que tome el papel de un verdadero líder.

Por su parte Ana Lago comentó a los rojos que Nano sabe dirigir muy bien además de que es rápido, ágil y se adapta rápido a los circuitos por lo que habría que estar atentos a su desempeño.

