Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Rojos le temen a Nano Ilianovich en Exatlón México?

La llegada de Nano Ilianovich vino a reconfigurar la competencia en Exatlón México, mientras se perfila como líder en su equipo, Ana reconoce sus virtudes.

Por: Zoé Navarrete

El nuevo integrante azul de Exatlón México ha venido a cambiar la energía en su equipo; y es que Nano Ilianovich estuvo platicando con Macky y cree que falta alguien que tome el papel de un verdadero líder.

Por su parte Ana Lago comentó a los rojos que Nano sabe dirigir muy bien además de que es rápido, ágil y se adapta rápido a los circuitos por lo que habría que estar atentos a su desempeño.

Videos