Se burlan de la Bestia y lo comparan con Macky en Exatlón México

David Juárez, la Bestia regresó con el labio hinchado al campamento luego de un incidente en el último circuito de Exatlón México. De manera muy simpática el atleta dijo: “Ya me dicen que soy Macky y no sé qué otras cosas”.

El atleta se tomó todo con humor y que al momento de echarse mal el clavado lo primero que hizo fue asgurarse que seguía teniendo dientes.

