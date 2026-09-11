Supervivencia I | Exatlón México | Programa 35 | 15 diciembre 2023

Lili platicó con Andrés y Javi Márquez sobre como algunos atletas del equipo azul se llevan más con el equipo rojo que con el equipo azul y hasta mencionaron que las atletas del equipo rojo eran hasta cierto punto manipuladoras y eso les podía jugar en contra.

El primer episodio por la Supervivencia se vivió al límite, aunque la supremacía se mantuvo. Previo al exigente evento, el vestidor de los azules dejó ver algunas importantes fisuras que, de no cuidarse, podrían ser determinantes en Exatlón México.

PRIMER ENFRENTAMIENTO | SERIE POR LA SUPERVIVENCIA | CIRCUITO DEL CIRCUS

En este 1er enfrentamiento, rojos y azules se enfrentaron en el primer juego de la serie por la supervivencia. Se jugó a 10 puntos con las mujeres en riesgo, por lo que se jugó a 2 de 3 juegos y en caso de empate habría un tercer juego de desempate. En línea de tiros cada atleta tuvo que colgar aros.

Paulette comentó que estaban enfocados y listos para salir y defender a las mujeres del equipo rojo, además hablaron sobre la retroalimentación que han recibido, pero también la forma y astucia de corregir y dar todo. Macky comentó que no estaban asustados de la mala racha, al contrario, estaban conscientes y no se darían por vencidos, a pesar del nuevo refuerzo del equipo rojo ellos darían todo para ganar.

Andrés dio el primer punto en la competencia y esto motivo al equipo azul para defender a las mujeres atletas, pero el equipo rojo intentó dar batalla y Ana logró una ventaja considerable en el circuito y empatar el marcador 1 a 1.

La competencia estaba reñida en Exatlón México, el equipo azul logró despegarse 3 a 1 en el marcador con 2 increíbles puntos, sin embargo, el equipo rojo logró enfocarse y darle la vuelta al marcador con 5 a 3. Ambos equipos tuvieron que revisar estrategias para la segunda elección de carreras y lograr ganar el 2do juego de supervivencia.

Pato tuvo una caída considerable en la cuerda floja y esto le dio una ventaja que David “La Bestia” pudo utilizar y ganar el 4to punto para el equipo azul.

A pesar de que Edgar logró una ligera ventaja en el circuito, Javi Márquez hizo un trabajo estupendo, pues recuperó la ventaja y en zona de tiros le dio la vuelta la carrera y dio el 5to punto del equipo de manera elegante.

Los atletas rojos y azules dieron todo en el enfrentamiento, sin embargo, Daniel dio el 10mo punto y con esto dejó el marcador 10 a 5; por lo que los rojos consiguieron la primera victoria de la serie por la supervivencia, por lo que al menos una mujer del equipo azul si o si se enfrentará el próximo domingo en el duelo de eliminación.