Supervivencia II | Exatlón México | Programa 48 | 31 diciembre 2023

Ambos equipos regresaron a la villa 360°; el equipo azul se sintió con una gran confianza por tener una excelente semana en Exatlón México y esto se vio reflejado en poder estar en las comodidades de la villa y ganar el 1er juego de la serie por la supervivencia con un marcador inigualable: 10 a 2. El equipo rojo por su parte, regresó decaído al llevar una racha de enfrentamientos sin victoria y haber perdido el 1er juego de la serie por la supervivencia.

A la mañana siguiente, Lili le hizo una sorpresa a Andrés por su aniversario, el cual Antonio Rosique fue participe para que pudieran festejar de una manera diferente con un desayuno especial.

PRIMER ENFRENTAMIENTO | SERIE POR LA SUPERVIVENCIA | FUERZA CENTRÍFUGA

En este primer enfrentamiento, rojos y azules se enfrentaron en el 2do juego de la serie por la supervivencia en Exatlón México, donde si el azul ganaba este enfrentamiento, inmediatamente ganaban la serie y el equipo rojo tenía que mandar 3 atletas a duelo de eliminación. En caso de empate, se tendrían que enfrentar en un 3er duelo para definir al 3er atleta.

El juego se jugó a 10 puntos en el circuito de fuerza centrífuga, donde una vez llegando a zona de tiros cada atleta tenía que tirar 6 cubos con bolsas de arena. Paulette no pudo ser partícipe del juego, ya que el equipo médico la revisó al tener su grave accidente en el último enfrentamiento, por lo que su salud todavía no la permitiría jugar.

En este primer enfrentamiento, ambos equipos salieron con una motivación para evitar despedirse de un compañero el último día del año en Exatlón México, por lo que los primeros 4 enfrentamientos se vieron muy parejos y dejaron el marcador 2 a 2.

El marcador iba 5 – 9, Javier Marquez y Heliud se enfrentaron para ganar la serie por la supervivencia o darle vida al equipo rojo, donde llevaron un circuito muy parejo, pero la concentración de “Big Papi” y puntería fueron clave para poder tirar los cubos y dar el décimo punto.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | DUELO DE ELIMINACIÓN | CONTENEDORES

En el 2do duelo de eliminación de Exatlón México, las atletas rojas se enfrentaron en el duelo de eliminación donde 3 de las mujeres con el más bajo rendimiento tuvieron que enfrentarse para poder defender su lugar en las playas de Exatlón. Paulette al haber ganado la medalla tuvo que sumarse 5% en su rendimiento y quitarle ese porcentaje a una compañera la cual fue Mati Álvarez. Una vez la tabla se actualizó las atletas que se enfrentaron fueron: Daniela, con el menor rendimiento, Ana con el 2do menor rendimiento y Paulette, a pesar de sumar porcentaje, no fue suficiente y fue el 3er mejor rendimiento de mujeres. Cada una comentó la motivación y listas para salir a defender su lugar en la competencia.

Daniela Reza fue la eliminada de la semana 8 y ella antes de irse agradeció por el apoyo y comentó su emoción por ser partícipe de la temporada y poder competir contra grandes atletas, se fue triste por su partida, pero feliz de haber tenido una gran experiencia en las playas de Exatlón México.