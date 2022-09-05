VIDEO: ¡Secretos de la nueva temporada de Exatlón México!

El reality deportivo más demandante de la televisión mexicana regresa. Exatlón México volverá con una gran temporada, misma que como desde el inicio de esta aventura será encabezada por la máxima autoridad, Antonio Rosique.

¡Toño Rosique nos da la EXCLUSIVA y detalla cómo le dio el anillo de compromiso a su novia Michelle Saide!

Precisamente nuestra querida voz en las tierras y playas más demandantes del planeta compartió los secretos de lo que será la nueva edición en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A través de Facebook, Twitter e Instagram, nuestro reality deportivo subió una grabación en la que aparece la máxima autoridad dando un mensaje importante: "Una nueva generación se prepara para ponerse a prueba en las playas y tierras de Exatlón y de ahí sacaré a los mejores, solo los mejores que podrán forjar una historia. Te espero en la sexta temporada de Exatlón México".

¿Cuándo inicia la nueva temporada de Exatlón México?

No te pierdas ningún detalle para conocer la fecha en la que la sexta edición de Exatlón México inicie. Después del triunfo de Koke Guerrero en Exatlón All Star, nuestra aventura exige una nuevo ídolo.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

Muchos han sido los nombres que han lanzado los fans sobre quienes quieren que estén en Exatlón México, pero solo a través de nuestra pantalla y de nuestras redes sociales podrás conocer los nombres.

