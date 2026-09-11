Villa 360 | Exatlón México | Programa 31 | 11 diciembre 2023

El equipo rojo se enteró que el eliminado había sido Jawy, por lo que Heliud comentó que esa pérdida era complicada, pues al final era un atleta competitivo que les daba batalla. Andrés y todo el equipo azul comentaron lo complicado que había sido decirle adiós a Jawy, pues Andrés en lo particular creía que Jawy tenía mucho potencial, sin embargo, el equipo azul era un poco culpable de no lograr dar puntos y mantener los atletas de su equipo. Macky mencionó que le dolía la partida de Jawy, sin embargo, ya tendría más tiempo de convivir con su equipo y conocerlos un poco más, pues con Jawy se apartaba del grupo.

Después de 5 semanas, en la semana 6 el equipo rojo recibió su refuerzo y fue Heber Gallegos, “Thunder”. Todos los atletas se emocionaron por la llegada de su nuevo compañero y gran amigo para ser el refuerzo del equipo rojo. Heber agradeció la oportunidad y mencionó que era un honor regresar a la competencia y estaba emocionado por competir nuevamente y ser parte del equipo rojo. Heliud agradeció a la máxima autoridad el traer a su gran amigo a la competencia y estaba emocionado por tenerlo nuevamente en el equipo rojo.

Macky mencionó que sabía lo complicado que se venía la competencia ya que cuando un atleta tenía esa facilidad de adaptarse y la amistad que había en el equipo rojo era peligroso, pero le dio la bienvenida y estaba emocionada por los refuerzos.

El circuito de la Alberca Olímpica fue el escenario para el duelo por la Villa 360 de Exatlón México.

Parecía que los azules tenían todo a su favor alcanzando el match point, pero el equipo perdió el punto definitivo y el enfrentamiento se fue a relevos.

Mati dominó la línea de tiro y obtuvo el territorio para su equipo.

