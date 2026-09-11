Villa 360 | Exatlón México | Programa 37 | 18 diciembre 2023

El equipo rojo se enteró de que la eliminada había sido Giovana, sin embargo, no lo tomaron “relevante”. Macky comentó su molestia de porque Giovana había dicho que todos sabían sobre su decisión de restarle porcentaje cuando ella no sabía nada.

Heliud habló con el equipo rojo, sobre el “CÓDIGO ROJO” donde prometían apoyarse como familia y si alguien fallaba iban a aceptar las consecuencias todos juntos. Lizli comentó que los comentarios y gestos que hacía en ciertos momentos Andrés no eran de todo su agrado porque había un límite.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | POR LA VILLA 360 | CIRCUITO DE LOS PIXELES

Los atletas se enfrentaron el el circuito de los Mega Pixeles donde los puntos estuvieron a la par en el marcador.

Rojos recibieron a una nueva compañera: Daniela Reza, participante de la temporada pasada; ella comentó que estaba feliz de regresar a las playas de Exatlón México y estaba lista para dar batalla y sumar al equipo rojo. El equipo azul comentó que estaban preparados para ganar la villa 360, pues ya necesitaban más alimento, un baño decente y las comodidades para poder descansar.

Antonio Rosique les dio varias noticias a los atletas y entre ellas les dio la buena noticia que en este próximo domingo no habría eliminado porque será la semana de “La Navidad”.

Parecía que los azules esta vez se llevarían la Villa 360 de Exatlón México, pero en la última carrera e relevos los rojos volvieron a conquistar el territorio.

