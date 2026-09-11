Por Villa 360 de Exatlón México | Programa 4 | 9 noviembre 2023

Daniel Corral terminó el día más tranquilo, pues no encontraron lesiones graves en su radiografía, aunque deberá tener inmovilizado el brazo por unos días más.

Mientras el equipo Azul disfrutó de su primera victoria en esta nueva era “La Fiesta Colosal”, Lili no se sentía bien y no pudo festejar con ellos. Sin embargo, aseguró que daría todo en los circuitos.

Diana Laura Núñez confesó en Exatlón México que sufrió de violencia y manipulación por parte de su expareja. Le contó al equipo rojo que tomó fuerzas para salir de esa situación a pesar de lo complicado.

Pato Araujo tuvo un gran detalle con la máxima autoridad, Antonio Rosique.

En el plato fuerte del día, el segundo enfrentamiento Por la Villa 360°, Rojos y Azules dejaron todo en el circuito. Al final de la jornada, los rojos podrán disfrutar de las comodidades, mientras que los azules volverán a la “Barraca Metálica”.

¡No pierdas ningún detalle del siguiente episodio donde los atletas del Exatlón México se medirán en el primer capítulo de la Serie por la Supervivencia!