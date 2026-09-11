Villa 360 | Exatlón México | Programa 40 | 21 diciembre 2023

El estanque de los lagartos fue el escenario para una batalla más por la Villa 360 de Exatlón México.

¿Quién ganó la Villa 360 de Exatlón México?

Parecía que los azules podrían obtener el territorio pero los rojos terminaron por despuntar en el marcador dominando en esta competencia. La competencia la cerró Daniela Reza con el punto definitivo.

