Villa 360 | Exatlón México | Programa 43 | 25 diciembre 2023
Azules están hartos de vivir en la barraca metálica y salieron al ataque por la Villa 360 de Exatlón México mientras los rojos realizaron una fuerte defensa.
Rojos salieron a defender con toda su potencia la Villa 360 de Exatlón México. Tras haber pérdido la cena de navidad los escarlatas sacaron la garra para defender el territorio.
Por su parte a los azules ler urge salir de la barraca y pasar al otro lado del campamente, pero en esta ocasión quedaron demasiado abajo en el marcador y no lograron superar a sus rivales en Exatlón México.