Villa 360 | Exatlón México | Programa 43 | 25 diciembre 2023

Rojos salieron a defender con toda su potencia la Villa 360 de Exatlón México. Tras haber pérdido la cena de navidad los escarlatas sacaron la garra para defender el territorio.

Por su parte a los azules ler urge salir de la barraca y pasar al otro lado del campamente, pero en esta ocasión quedaron demasiado abajo en el marcador y no lograron superar a sus rivales en Exatlón México.

