Villa 360 | Exatlón México | Programa 46 | 28 diciembre 2023

Inició la batalla por la Villa 360 de Exatlón México en el circuito de Estanque de los Lagartos. Los rojos habían dominado la zona con privilegios pero los azules atacaron una vez más para recuperar el territorio.

Fue un duelo decisivo para ver qué equipo pasaría la última noche del año en la Barraca Metálica o en la Villa; incluso Rosique bromeó con los atletas y con la Bestia sobre qué ya estaba harto de verlo ahí.

