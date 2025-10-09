Exatlón México | Batalla por la Medalla | Una vida extra en juego: Las atletas se preparan para una competencia intensa

La Batalla por la Medalla en Exatlón México promete ser una de las más intensas de la temporada. Con su característico tono desafiante, Antonio Rosique lanzó una invitación poderosa a las atletas: “Salgan a desafiar sus límites”. Esta noche, no solo está en juego el orgullo o el metal, sino una vida adicional que podría cambiar el rumbo de toda la competencia. Las participantes, conscientes de lo que representa esta ventaja, se preparan para dejar el alma en la pista. Cada salto, cada lanzamiento y cada segundo serán decisivos en una contienda donde solo una podrá salir victoriosa. Entre la presión, el cansancio y el deseo de seguir en pie, las emociones se desbordarán en una noche que promete ser épica.