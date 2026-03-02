“Ella se va y yo me quedo”: Emotiva reacción de Humberto tras eliminación de Ella en Exatlón México

La eliminación reciente en Exatlón México dejó uno de los momentos más sensibles de la temporada, luego de que Humberto reconociera la salida de Ella, quién se había convertido en su principal apoyo dentro del encierro; aseguró que la vio pelear cada carrera con todo lo que tenía y que debe sentirse orgullosa, aunque ahora él permanezca en la contienda, decidido a darle la vuelta a la situación, redoblar esfuerzos y aceptar que es parte del ciclo natural del reto seguir buscando la meta.