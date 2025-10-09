inklusion logo Sitio accesible
El Otro Lado de Los Realities | Mono Osuna en la mira y confesiones inesperadas: lo que nadie vio en Exatlón México sale a la luz

El programa más esperado por los fans de Exatlón México ya está en vivo y promete soltar bombas: Chismes, anécdotas y confesiones que podrían cambiar la percepción de varios atletas.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

