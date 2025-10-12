Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | El Equipo Rojo se lleva el enfrentamiento, pero El Equipo Azul la ventaja

Pese a que la Batalla por la Supervivencia estuvo muy pareja, el Equipo Rojo se llevó la Batalla por la Supervivencia. “Prefiero estar perdiendo contra los mejores y que me mantengan bajo el yunque todo el tiempo, al final, así se forja el acero más fuerte, así estoy jugando, acepto lo que me toca”, expresó Aristeo Cázares. Pese a ello, el Equipo Azul triunfó en la Batalla por la Ventaja.