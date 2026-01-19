Exatlón México | Mejores Momentos | Cuarta eliminación y fiesta Azul: José se consolida mientras el Equipo Rojo despide a uno

El Equipo Azul festejó con fuerza la salida de Adrián de Exatlón México, luego de que José se convirtiera nuevamente en protagonista al eliminar a su cuarto rival y asegurar que seguirá entrenando para lo que viene, mientras del otro lado los Rojos despidieron a Adrián reconociendo su entrega dentro y fuera del la novena temporada, destacando su labor social al apoyar a niños caracterizados como el Hombre Araña, un gesto que motivó al equipo a seguir adelante en la competencia.