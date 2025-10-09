Exatlón México| ¡Del circuito al escenario! El Equipo Rojo cambia los obstáculos por luces y aplausos en un musical

En un giro inesperado que dejó a todos sin palabras, los integrantes del Equipo Rojo de Exatlón México cambiaron los retos físicos por un espectáculo digno de Broadway. Con un número musical lleno de ritmo, energía y emoción, los atletas demostraron que no solo saben competir, sino también interpretar, cantar y robarse el show. Entre risas, coreografías improvisadas y mucha pasión, los rojos sacaron su lado artístico y conquistaron tanto a sus compañeros como al público. Esta inesperada faceta reveló una nueva manera de unir al equipo y recordar que, incluso en medio de la competencia más dura, siempre hay espacio para divertirse, sorprender y mostrar otra cara del espíritu Exatlón México.