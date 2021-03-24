Exatlón: Hospitalizan a atleta de emergencia previo a la Gran Final del reality show. ¡Conoce los detalles!

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final, donde tus atletas favoritos se preparan para regalar un impresionante duelo ante millones de televidentes mexicanos.

Sin embargo, un exparticipante de esta cuarta edición del reality show, nos sorprendió con la noticia de una repentina operación.

Nos referimos a Pascal Nadaud, quien compartió una foto desde el hospital anunciando su intervención quirúrgica debido a problemas derivados en la espalda.

Con una bata blanca y una gorra, ‘Blue Viper’ posó desde la cama del nosocomio en pleno día de su cumpleaños.

El exintegrante del equipo azul recibió múltiples comentarios de aliento por parte de nuestros queridos conductores de VLA. Y es que, Sergio Sepúlveda, Horacio Villalobos, Cynthia Rodríguez y Laura G se manifestaron con bellísimas palabras en las redes sociales de Pascal.

Atletas de Exatlón también escribieron algunos comentarios de aliento para empoderar al querido practicante de rugby.

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Pascal Nadaud se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para actualizar su estado de salud

Esta mañana, Pascal Nadaud se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para contarnos todos los detalles de su reciente operación en la espalda.

El querido Héroe se mostró tranquilo y feliz ante la cámara para pronunciar las siguientes palabras.

Me hicieron un bloqueo en la espalda, tenía unas hernias… andaba medio lastimado. Ayer me hicieron un procedimiento donde me metieron unas agujas por la columna y tocaron el nervio. Duele mucho, pero ya estoy mejor

Por si fuera poco, ‘Blue Viper’ adelantó que esta tarde viajaría a su casa para continuar en reposo y recuperarse lo más pronto posible.

"El día de hoy me voy a mi casa y tendré que estar reposando dos semanas y sin hacer nada de esfuerzo. Vi comentarios de todos ustedes, se siente muy bonito que toda la familia esté ahí", expresó el atleta para nuestros presentadores de VLA.

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