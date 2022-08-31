Exatlón: Esto se ve en el primer tráiler oficial de la nueva temporada.

Luego de que Koke Guerrero se alzara como el gran vencedor del Exatlón All Star, una nueva temporada se está cocinando, por ello, ya se están buscando a los atletas que escribirán una nueva historia en la competencia deportiva más colosal.

La última temporada del Exatlón México fue una de las más populares y exitosas de la televisión mexicana ya que vimos a grandes atletas dar el todo por el todo en cada uno de los circuitos, por lo que fue trepidante de principio a fin y Mati Álvarez, Heliud Pulido y Koke Guerrero nos regalaron una gran final en la que ‘El Hechicero del Aire’ se alzó con la victoria.

El anuncio de la nueva temporada se dio a través de las redes sociales del programa, para invitar a sus fans a unirse a la “competencia deportiva más colosal”.

Requisitos y cómo participar

Para poder registrarte deberás ingresar al siguiente link donde deberás llenar los campos señalados con los siguientes datos: nombre, sexo, fecha de nacimiento, a qué te dedicas, correo electrónico, ciudad de residencia, dirección, números de contacto, altura, peso, actividades deportivas que realizas y qué harías si ganas el premio.

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También deberás incluir una fotografía, así como información adicional que te describa, además de último grado de estudios, si tienes hijos, disponibilidad para viajar a otro país, redes sociales, entre otros. Regístrate y sé parte de la historia del Exatlón México.

¿Cuándo inicia la séptima temporada del Exatlón? Una nueva temporada comenzará muy pronto y tú también puedes formar parte de esta historia. No te pierdas la señal de Azteca UNO y no olvides seguir las redes sociales del Exatlón, pues muy pronto se dará a conocer la fecha de estreno.



Cumple tu sueño y escribe tu historia en las tierras y playas del reality deportivo más demandante. ¡Las inscripciones ya están abiertas para formar parte de la nueva temporada de Exatlón! Manténte al pendiente de nuestras plataformas digitales para conocer más detalles de la competencia más demandante del planeta.



La competencia deportiva más colosal está buscando a los atletas que escribirán una nueva historia. Inscríbete en nuestro sitio web o desde la app TV Azteca En Vivo.

Se revela el tráiler oficial

El día de ayer salió a la luz el nuevo avance de lo que será la nueva temporada del reality deportivo más demandante de la historia. El tráiler dejó ver que no serán los atletas conocidos los que competirán en esta nueva edición, sino nuevos deportivas que marcarán una nueva generación del Exatlón. Así mismo, de fondo se alcanza a escuchar la voz de nuestro querido Antonio Rosique, quien tal parece que se mantendrá como conductor del programa.