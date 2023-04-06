Tzasna responde si tuvo un shippeo con Josué: “Es súper noble”.

Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo la oportunidad de entrevistar a una de las grandes leyendas de Exatlón All Star en el podcast ‘De Lo Que Uno Se Entera’, donde Tzasna Carrasco reveló las grandes experiencias que tuvo dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana.

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La atleta del equipo rojo contó todo sobre la relación que tuvo con Josué, quien fue su compañero a lo largo de la sexta temporada del reality deportivo y de Exatlón All Star.

¿Tzasna y Josué tuvieron una relación sentimental?

Los millones de fans de Exatlón All Star tuvieron la oportunidad de ver el apoyo que tenían Tzasna y Josué, por lo que los rumores sobre una relación sentimental no se hicieron esperar entre sus compañeros y en las redes sociales, por lo que la atleta decidió romper el silencio.

No, no, Josué y yo súper amigos, la verdad era de los pocos en los que confiaba en mi temporada, lo quería muchísimo, es súper noblezotototote, la verdad le ha guerreriado muchísimo en la vida, en su deporte y en todo

Yo sentía mucho respeto y te vas encariñando, o sea lo quería muchísimo, nos empezábamos a proteger, pero toda la gente cree ‘¿Qué está pasando? ¿Qué hay?’. También cuando salí, mi mamá, mis hermanos y yo ‘No, tranquilos somos amigos’

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Ante los comentarios que afirmaban que podían tener una relación que no fuera solo una amistad, Tzasna reveló que le llegó a dar un poco de tema el asunto.