FOTOS | Duelo por equipos en arena de Exatlón.

El equipo azul del Exatlón regresó al campamento después de la eliminación de Ernesto Cázares. Javi Márquez no dudó en confesar ante cámaras que desea la revancha contra el conjunto rojo pues son un equipo que no cederá tan fácilmente.

Mati Álvarez no dudó en revelar ante cámaras que ha notado que algunos atletas del conjunto azul buscan cuidar su porcentaje individual aunque para ella la clave es avanzar en equipo.

La máxima autoridad del Exatlón reunió a ambos equipos en la emocionante Exa-Arena para dar inicio al duelo por equipos por la ventaja en los próximos duelos por la supervivencia del Exatlón. El conjunto escarlata tomó la delantera para adquirir la recompensa.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos en el vibrante circuito del fin del mundo para poner en disputa la posición estratégica del Exatlón. Mati Álvarez recibió la primera camiseta de atleta dorado por posicionarse en primer lugar de la tabla de rendimiento.

Después de eufóricas batallas entre ambos equipos de Exatlón, finalmente el conjunto escarlata logró tomar la delantera y derrotar por completo a los atletas azules. Nuevamente los atletas del equipo rojo disfrutarán de las comodidades de La Fortaleza mientras que el equipo azul asistirá a la prueba adicional en la casa abandonada.

