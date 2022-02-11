FOTOS | Rojos y Azules pelean por ser los mejores en Exatlón.

El equipo rojo regresa a la fortaleza después de ganar la segunda serie de la Batalla por la Supervivencia en Exatlón All Star.

Doris menciona ante las cámaras que perder contra Nat la hace sentir muy mal y frustrada, porque era la oportunidad para los Azules de ganar la Supervivencia.

Los atletas del equipo Azul llegan a la conclusión de que, apesar de llevar dos juegos perdidos, aún pueden estar a la delantera en la competencia y así eliminar a un Rojo. Solo tienen que quitarse de la mente el “No puedo”.

Rosique explica que el escenario parcial en Exatlón es de 2 victorias Rojas en lo que va de la semana, por lo que es seguro que 2 Azules estarán en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Los competidores de ambos equipos se enfrentan en el Circuito de la Vieja estación de Telecomunicaciones, en donde dan lo mejor de ellos en todo momento.

Mati se lastimó la rodilla durante uno de los circuitos, pero logró completarlo y ganar su punto. Instantes después, no soportó más el dolor por lo que recibió atención médica y el doctor decidió que era mejor llevarla al hospital.

Ana no participó en los circuitos por recomendación del médico pero sí como apoyo en tapar los aros de los contrincantes, lo que disgustó a Duggan, quien lo externo de forma directa.

Los Rojos ganaron de nuevo, se coronaron y llevaron a un tercer competidorAzul a la línea de fuego para el próximo domingo.

