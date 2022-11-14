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FOTOS | Resumen por Villa 360 del Exatlón México 14 noviembre 2022.

Famosos y Contendientes se enfrentan por Exapoints y la Villa 360 donde los conflictos entre rojos y las lesiones en azules se hacen presentes en Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia la batalla por los Exapoints.
Azules están listos para empatar a sus rivales.
Rojos quieren ir por más Exapoints.
En la Exa-Arena Yann intenta atrapar a Roberta.
Estephanie huye del Contendientes.
Víctor logra escabullirse de los azules.
Comando Chiang escapa de Famosos.
Omar intenta atrapar a Liliana.
Yahel es acorralado por los azules.
Con una gran pirueta Andrés escapa de las atletas rojas.
Anaconda huye de Contendientes.
Fogel también burla a Famosos.
Josué celebra su buen tiempo en la Exa-Arena.
Famosos logran ganar los cinco mil Exapoints.
Inicia la ceremonia por la Villa 360.
Tzasna porta orgullosa la Golden One.
El primero en pasar por el circuito submarino es Pato.
Yann se encuentra en la línea de tiro y da el primer punto rojo.
Anaconda vence a Liliana y entrega segundo punto.
Es Comando Chiang quien en la tercera carrera entrega primer punto azul.
Fogel también hace buenos tiros y empata la competencia.
La nueva integrante azul logra su primer punto en Exatlón.
Más adelante Mayran entrega anotación.
Andrés realiza un gran circuito.
Velociraptor y Yann Lobito se enfrentan en línea de tiro.
Tremenda pirueta de Yann Lobo al alcanzar a los azules con 6 a 7.
Yamileth llega primero a línea de tiro para empatar.
Es Roberta que luego de su percance en el agua coloca el marcador 8-6.
La competencia se pone bastante pareja.
Pero Contendientes se queda con la Villa 360.
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Inicia la batalla por los Exapoints.
Azules están listos para empatar a sus rivales.
Rojos quieren ir por más Exapoints.
En la Exa-Arena Yann intenta atrapar a Roberta.
Estephanie huye del Contendientes.
Víctor logra escabullirse de los azules.
Comando Chiang escapa de Famosos.
Omar intenta atrapar a Liliana.
Yahel es acorralado por los azules.
Con una gran pirueta Andrés escapa de las atletas rojas.
Anaconda huye de Contendientes.
Fogel también burla a Famosos.
Josué celebra su buen tiempo en la Exa-Arena.
Famosos logran ganar los cinco mil Exapoints.
Inicia la ceremonia por la Villa 360.
Tzasna porta orgullosa la Golden One.
El primero en pasar por el circuito submarino es Pato.
Yann se encuentra en la línea de tiro y da el primer punto rojo.
Anaconda vence a Liliana y entrega segundo punto.
Es Comando Chiang quien en la tercera carrera entrega primer punto azul.
Fogel también hace buenos tiros y empata la competencia.
La nueva integrante azul logra su primer punto en Exatlón.
Más adelante Mayran entrega anotación.
Andrés realiza un gran circuito.
Velociraptor y Yann Lobito se enfrentan en línea de tiro.
Tremenda pirueta de Yann Lobo al alcanzar a los azules con 6 a 7.
Yamileth llega primero a línea de tiro para empatar.
Es Roberta que luego de su percance en el agua coloca el marcador 8-6.
La competencia se pone bastante pareja.
Pero Contendientes se queda con la Villa 360.
Inicia la batalla por los Exapoints.
Azules están listos para empatar a sus rivales.
Rojos quieren ir por más Exapoints.
En la Exa-Arena Yann intenta atrapar a Roberta.
Estephanie huye del Contendientes.
Víctor logra escabullirse de los azules.
Comando Chiang escapa de Famosos.
Omar intenta atrapar a Liliana.
Yahel es acorralado por los azules.
Con una gran pirueta Andrés escapa de las atletas rojas.
Anaconda huye de Contendientes.
Fogel también burla a Famosos.
Josué celebra su buen tiempo en la Exa-Arena.
Famosos logran ganar los cinco mil Exapoints.
Inicia la ceremonia por la Villa 360.
Tzasna porta orgullosa la Golden One.
El primero en pasar por el circuito submarino es Pato.
Yann se encuentra en la línea de tiro y da el primer punto rojo.
Anaconda vence a Liliana y entrega segundo punto.
Es Comando Chiang quien en la tercera carrera entrega primer punto azul.
Fogel también hace buenos tiros y empata la competencia.
La nueva integrante azul logra su primer punto en Exatlón.
Más adelante Mayran entrega anotación.
Andrés realiza un gran circuito.
Velociraptor y Yann Lobito se enfrentan en línea de tiro.
Tremenda pirueta de Yann Lobo al alcanzar a los azules con 6 a 7.
Yamileth llega primero a línea de tiro para empatar.
Es Roberta que luego de su percance en el agua coloca el marcador 8-6.
La competencia se pone bastante pareja.
Pero Contendientes se queda con la Villa 360.

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