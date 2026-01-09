Melisa se despide de Exatlón México: Así fue su emotiva salida del Equipo Rojo
Una noche de máxima exigencia marcó la salida de Melisa, quien se despide de Exatlón México tras un duelo donde la fortaleza mental fue clave
Melisa se convirtió en la eliminada de este domingo 11 de enero en Exatlón México, luego de enfrentar un duelo de eliminación cargado de presión, concentración y esfuerzo físico, donde reconoció que el mayor reto fue luchar contra sí misma y mantener el enfoque en una competencia sin margen de error; la atleta del Equipo Rojo aseguró que su paso por el reality fue intenso y repentino, destacó la unión que logró con sus compañeros a quienes consideró una familia dentro y fuera de las pistas y agradeció el apoyo constante de la familia roja, despidiéndose con orgullo por haberlo dado todo en cada circuito.