A José Rodríguez, de Colombia en la Copa Exatlón, le encanta lucir su musculatura en Instagram… y algo más.

José Rodríguez, quien fue ganador de Exatlón Colombia y ahora es representante de su país en la Copa Exatlón, ha dejado sin aliento a sus seguidores en Instagram y redes sociales con las tremendas fotos que comparte, donde demuestra que es un tipo muy desinhibido a la hora de mostrar sus atributos al natural.

Y es que el joven atleta de 24 años es ya todo un referente de masculinidad y belleza física, ya que su musculosa anatomía es por demás digna de un calendario.

Aquí te dejamos algunas de esas fotos en las que José Rodríguez muestra libremente sus músculos más íntimos.

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Si con estos dos primeros ejemplos ya quedó claro que el parkour, disciplina que practica José Rodríguez desde hace 10 años, es muy bueno para mantenerse en forma, lo que viene más adelante confirmará que el joven colombiano es un verdadero monumento a la belleza masculina.

José ha declarado que practicar parkour le significa rebasar límites y superar cualquier obstáculo, y vaya que esto hace no solo en el deporte, sino en su vida diaria, ya que con sus fotos en Instagran no solo sobrepasa los límites, sino que también aumenta considerablemente la temperatura de sus seguidoras. ¡No te pierdas la foto del final!

Finalmente, así es como José Rodríguez consiente a sus fans que lo siguen en redes sociales y en la Copa Exatlón, donde cada vez demuestra más que es un atleta de alto rendimiento.

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