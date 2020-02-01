Mariana Ugalde deja con lágrimas a la Furia Roja, luego de perder el duelo de eliminación en ‘Exatlón’ México.

Mariana Ugalde se despidió este viernes de la Furia Roja al perder el duelo de eliminación frente a Michell Tanori.

Al final de la semana 24 de Exatlón México, el Equipo Rojo no pudo mantener la ventaja conseguida el día de ayer.

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Luego de ganar el primer duelo por la eliminación, el Equipo Rojo no puedo mantener la ventaja, al caer en el duelo 10-8 por la supervivencia frente al Equipo Azul.

Pocas veces hemos visto una despedida tan triste, ¡Queen Mary nos hizo llorar a todos! Incluso la máxima autoridad @Antonio_Rosique no pudo contener las lágrimas. #EliminaciónColosal pic.twitter.com/8Gzot0zRMa — Exatlón México (@ExatlonMx) February 1, 2020

Michell Tanori ganó la primera carrera de eliminación a Mariana Ugalde, con lo que le quitó una de sus vidas para dejarla con solo cuatro. Esta fue una muestra de una batalla épica entre dos grandes guerreras.

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Heber, le regaló una de sus medallas a Mariana Ugalde, con lo que tuvo la oportunidad de dos vidas que no logró aprovechar.

'Queen Mary' luchó hasta el final, dando su mejor esfuerzo; no fue suficiente y tuvo que dejar su lugar en Exatlón México en el capítulo 119.

Mariana Ugalde se fue dejando un legado que nunca será olvidado en Exatlón México; donde sin duda demostró que los límites no existen.

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