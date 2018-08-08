Julio César García | Exatlón
Equipo: Contendientes
- De pequeño jugaba futbol americano hasta que un día conocido lo invito a jugar soccer, lo cual, se convirtió en su pasión.
- Hizo pruebas para Pumas 3 veces, de las cuales 2 fue rechazado y la tercera aceptado.
- Tiempo después, se fue a un torneo a España, en donde se quedó entrenando 6 meses con el Atlético de Madrid.
- Regresó a México, en donde se quedó en un equipo de 2da división llamado “La Piedad, Michoacán". Después, lo compró un equipo de 1ra A.