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Exatlón México 2024
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Julio César García | Exatlón

Equipo: Contendientes

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

 - De pequeño jugaba futbol americano hasta que un día conocido lo invito a jugar soccer, lo cual, se convirtió en su pasión.

- Hizo pruebas para Pumas 3 veces, de las cuales 2 fue rechazado y la tercera aceptado.

- Tiempo después, se fue a un torneo a España, en donde se quedó entrenando 6 meses con el Atlético de Madrid.

- Regresó a México, en donde se quedó en un equipo de 2da división llamado “La Piedad, Michoacán". Después, lo compró un equipo de 1ra A. 

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