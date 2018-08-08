Patrick Loliger | Exatlón

- Remo, 33 años.

- Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en Sculls individuales.

- Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en Sculls cuadriculados.

- Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 en Sculls individuales.

- Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 en Sculls individuales.

- Medalla de oro en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2005 en Sculls cuadriculados.

- Medalla de plata en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2000 en doble Scull.

- Medalla de bronce en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2001 en doble Scull.

- Medalla de oro en el Regatta de America Canadá 2000 en doble Scull.

- Medalla de oro en el Nacional de Estados Unidos 2005 en Sculls individuales.

- Medalla de oro en el Preolímpico Argentina 2012 en Sculls individuales.

- Medalla de plata en el Preolímpico Brasil 2007 en Sculls individuales.

- Medalla de plata en el Campeonato Mundial Universitario Rusia 2016 en Sculls individuales.