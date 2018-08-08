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Patrick Loliger | Exatlón

Equipo: Famosos

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

- Remo, 33 años.
- Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en Sculls individuales. 
- Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en Sculls cuadriculados. 
- Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 en Sculls individuales. 
- Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 en Sculls individuales. 
- Medalla de oro en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2005 en Sculls cuadriculados. 
- Medalla de plata en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2000 en doble Scull. 
- Medalla de bronce en el Royal Canadian Henley Regatta Canadá 2001 en doble Scull.
- Medalla de oro en el Regatta de America Canadá 2000 en doble Scull. 
- Medalla de oro en el Nacional de Estados Unidos 2005 en Sculls individuales. 
- Medalla de oro en el Preolímpico Argentina 2012 en Sculls individuales. 
- Medalla de plata en el Preolímpico Brasil 2007 en Sculls individuales. 
- Medalla de plata en el Campeonato Mundial Universitario Rusia 2016 en Sculls individuales. 

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