¿Cuánto sabes de Colombia, Rumania y Turquía? ¡Responde este quiz sobre los países que participaron en la Copa Exatlón 2019!

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El verde es uno de los colores más sofisticados para el manicure de otoño y se pueden hacer hermosos diseños de uñas que no quedan muy exagerados.
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El Horóscopo Chino advierte sorpresas a estos animales en el cierre de septiembre. Toma nota y aplica los consejos que se te den. Prepárate para los cambios.
Dale un toque artesanal, fresco y moderno a tu dormitorio con estas 4 ideas de crochet para tejer cubresábanas.
Ponte manos a la obra y haz tu propia manicure en uñas largas o cortas. Estos diseños te ayudarán a combinar con tu propio look en las fiestas.
El integrante de Jesse y Joy sorprendió a sus seguidores al revelar que se tomará un tiempo aunque continuará junto a Joy con los compromisos previamente anunciados.