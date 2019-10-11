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¿Cuánto sabes de Colombia, Rumania y Turquía? ¡Responde este quiz sobre los países que participaron en la Copa Exatlón 2019!

¿Cuál fue tu resultado?

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

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