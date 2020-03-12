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Exatlón México 2024
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¿Acompañaste a tus atletas a lo largo de la competencia, te emocionaste y festejaste con sus logros? ¡Demuestra que eres un fan COLOSAL!

Te retamos a romper récords con la trivia de la tercera temporada de Exatlón.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

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