¡Los has visto contrarreloj! ¡Se han jugado la Fortaleza y se han lesionado! ¡Llegó la hora de votar por tu competidor favorito!

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La exparticipante de MasterChef 24/7 compartió el momento en que un amigo fue víctima de fraude durante la venta de un celular en Tijuana.
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Con algunos cambios de decoración es posible modificar la percepción de las proporciones de una habitación y conseguir que los techos parezcan más elevados. Guarda estas 5 ideas que no necesitan construcción.
La astrología relaciona a Virgo con amistades basadas en la confianza, la lealtad y los pequeños gestos. Pero los amigos virginianos también tienen una personalidad exigente y muy observadora.
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