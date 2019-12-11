¿Quién tiene los mejores brazos del Exatlón? Ahora te toca a ti contarnos cuál de estos guerreros te ha impresionado más con su físico.

Conecta
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Un sencillo proyecto DIY permite crear ganchos para enrollar los cables de los electrodomésticos y mantenerlos organizados, evitando enredos y desorden.
Según el Feng Shui, la lámpara de sal puede utilizarse como elemento decorativo para crear una atmósfera cálida y atraer la abundancia y prosperidad. Este es el sitio donde debes ubicarla.
El fenómeno global de las Guerreras K-Pop ha traspasado las pantallas para convertirse en la gran obsesión estética del año y colocarse en las etiquetas
La postura al dormir, la hidratación y la protección solar pueden influir en la aparición de líneas o arrugas en el escote. Estos son los cuidados que necesita la piel en dicha zona.
Aprovechando que estarás en casa con tus pequeños, estas 3 manualidades se pueden hacer fácilmente con cucharas de plástico. Elige la opción que más te guste.
Estas ideas DIY permiten renovar, organizar y decorar diferentes espacios del hogar de forma sencilla, creativa y económica para comenzar la vuelta a la rutina.