Exatlón México 2020, Viernes de Eliminación Azteca 1 | En vivo, dónde ver, horario y TV Online.

No hay dudas que estos días, uno de los acontecimientos que más marcó a los fanáticos de Exatlón fue la terrible lesión que sufrió Laredo Kid.

En el programa se pudo ver cómo el luchador sufrió una lamentable caída, provocando una contusión y una raspadura. Sin embargo, el profesional de la Triple A logró acabar el reto, para sorpresa de sus admiradores.

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No obstante, él asegura que se encuentra listo para cualquier reto que se le venga: su único objetivo es seguir en Exatlón.

Ahora, hemos llegado a la víspera de un nuevo viernes de eliminación: día en donde el equipo de los famosos y los contendientes se enfrentan y, lamentablemente, alguno de los dos perderá a un competidor.

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