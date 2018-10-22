¡El equipo de contendientes se ha renovado!
Ya viste competir a los nuevos integrantes del equipo azul ¿Quién crees que llegue más lejos en el Exatlón?
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A pesar de que acordaron “llevar la fiesta en paz” para evitarse problemas, Niurka no pudo quedarse callada con algo que le desagradó de Ivonne Montero.
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