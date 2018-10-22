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Exatlón México 2024
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¡El equipo de contendientes se ha renovado!

Ya viste competir a los nuevos integrantes del equipo azul ¿Quién crees que llegue más lejos en el Exatlón?

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Escrito por: TV Azteca

 

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