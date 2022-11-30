EN EXCLUSIVA: Belinda negó tener algún romance con un guapo heredero.

De una vez por todas, Belinda dejó claro que no tiene una relación sentimental con Gonzalo Bailleres, heredero de una de las tiendas departamentales más importantes de México. El rumor surgió después de que ambos asistieran a la inauguración de un centro comercial de la capital.

En exclusiva para Ventaneando, Belinda declaró que sabe de los rumores, pero tiene muchos amigos. “Lo sé, pero tengo muchos amigos, de hecho, también Reazek que es quien me hace el pelo que es mi amigo y que está aquí, tómenlo para que no digan que es mi novio”.

“Siempre con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos así es, pero bueno, en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así. Es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica y en este momento estoy así, muy bien”, declaró la cantante española.

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¿Belinda necesitó ayuda profesional tras la muerte de su abuelita? Hablando de salud mental, la intérprete de “Luz sin gravedad” reveló que tras el fallecimiento de su abuelita Juana Moreno tuvo que atenderse con terapeutas, pues la invadió la tristeza y ansiedad.

“Claro, no estoy y nadie está al 100% bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de tus seres queridos también con terapia uno siempre puedes salir adelante, lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema o que te sientes mal o que algo está pasando en ti para que busques ayuda”, añadió. Cuando le preguntaron si ella sufrió ansiedad, angustia o depresión, Beli aseveró que fue ansiedad.

Belinda le envió un mensaje a su hermano

En vísperas del Fin de Año, Belinda le envió un mensaje a su hermano Nachito, quien ha estado un poco distante de ella y de su familia desde que inició su romance con Minnie West.

“Mi hermano ahora que tiene novia está un poco olvidado de la familia, pero bueno, esperemos que la novia nos lo preste un ratito, aunque sea para darle un abrazo. Ojalá que se tome unos días para estar todos en familia… que al final del día estamos solamente los cuatro aquí en México, toda mi familia está en otros países y estar juntos los cuatro es una bendición”, finalizó.

