Exhiben a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo por este fuerte motivo.

Georgina Rodríguez, actual pareja de Cristiano Ronaldo, ha iniciado una vida en Arabia Saudita, luego de la contratación del portugués en el futbol de ese país, donde se les ha visto de lo más felices compartiendo momentos juntos.

Sin embargo, ahora la exempleada de una tienda de ropa de lujo ha capturado la atención del público debido a que supuestamente su hermana mayor, Patricia, se encuentra en bancarrota y por lo tanto, pide ayuda para alimentar a sus hijos.

El contrato millonario que firmó el jugador portugués con el equipo Al Nassr en Arabia Saudita ha transformado la vida de Cristiano, su pareja y su familia, incluso, la misma Georgina Rodríguez ha compartido en sus redes sociales su actual estilo de vida.

¿Qué nuevo escándalo envuelve a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Fue en una entrevista con un programa español en donde Patricia, la primera hija del papá de Georgina, detalló la situación por la que ella y sus hijos están pasando actualmente.

Patricia contó la desesperación que siente por no poder salir adelante, y, además, tiene que ver con el bienestar de sus tres hijos. Así lo expresó:

“Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos”.

Además, relató que el sitio en el que viven se encuentra en condiciones deplorables, ya que se han tenido que adaptar y en la misma cocina acomodan dos colchones para que todos puedan dormir, pero el principal problema ocurre cuando llueve, pues el techo tiene goteras.

No obstante, en esa misma entrevista, la media hermana de Georgina recordó la ocasión en la que recurrió a esta para pedirle ayuda para los útiles de sus hijos, pero la influencer nunca llamó.

“La llamé por teléfono diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara. Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida”.

Es importante mencionar que Patricia no es la única hermana de Georgina, también está Ivanna, con quien, a pesar de ser más cercana, desconoce la situación por la que están pasando ella y su familia; incluso, lamentó no tener el apoyo de ellas. “No sé si se avergüenzan de mí”, explicó la media hermana de Georgina.