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FOTOS | ¡Desapareció la bruja que Shakira tenía en su balcón! ¿Una señal de "paz" para su exsuegra?

La cantante ha dado una señal que en redes sociales es tomada como una “tregua” tras su nuevo éxito musical junto a Karol G que lleva por nombre “TQG”.

Por: TV Azteca

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