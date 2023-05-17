Familia de Juan Ricardo Hernández en guerra legal con Lucas Delfino.

La lucha de la familia del cubano, Juan Ricardo Hernández, fallecido tras el puñetazo que el actor Pablo Lyle le propinó en un incidente vial en mayo del 2019, aún no termina.

Pues, aunque el mexicano ya fue condenado por homicidio involuntario, ahora buscan a través de una demanda civil, una indemnización monetaria.

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Argumentando gastos del servicio funerario, pago de atención psicológica y hasta el desempleo de Mercedes Arce, quien fuera pareja del hoy occiso.

Tal como este programa ya lo había adelantado, en dicha demanda el principal involucrado es Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle a quien señalan de desencadenar los hechos que hoy, tienen al actor tras las rejas.

Por ello, este martes se llevó a cabo una audiencia en una corte de Miami, donde el abogado de Lucas Delfino habló ante el juez de la causa, Peter López.

Mi cliente tiene una declaración jurada, donde él declaró que no golpeó al señor Hernández, no creo que eso esté en discusión, de hecho, hay un video del incidente su señoría, en dónde se muestra claramente que mi cliente está en su auto cuando el golpe ocurrió

¿Cuál es el argumento de la familia de Juan Ricardo Hernández?

El juez, por su parte, pidió a la abogada de la familia de Juan Ricardo Hernández, explicara sus argumentos.

Retomando el argumento, Delfino iba manejando, él no tuvo nada que ver. ¿Dónde está la responsabilidad que usted adjudica al señor Delfino? ¿Qué fue lo que hizo para relacionarlo con la muerte del señor Hernández?

Primero que nada, el video comienza, es decir el video no muestra o todo lo que ocurrió antes y lo que provocó el percance, el inicio del incidente

No sabemos qué ocurrió en el auto, lo que pudieron haber comentado el señor Delfino y el señor Lyle, sería complicado basar un caso en una teoría que no ha sido desarrollada, pero basados en el momento principal, no se ha determinado que él no haya creado el riesgo que desencadenó todo

¿Cuál fue la reacción del juez?

Finalmente, el juez no aceptó la moción de la familia Hernández para abrir un caso en contra de Lucas Delfino por considerar débil la exposición de sus argumentos. Aunque, concedió a su abogado una nueva audiencia.

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La corte encuentra que la moción, no será tomada en cuenta en espera de que pueda presentar una nueva con argumentos suficientes que apoyen su petición y entonces, sea aceptada. Muchas gracias

Así es como por lo menos, este martes la familia de Pablo Lyle pudo respirar aliviada.