La familia Ocaña impulsa ley contra quienes tomen y difundan fotos de víctimas sin vida.

La familia de Octavio Ocaña, se mantiene en pie de lucha para hacer justicia, tras la terrible muerte del actor, pero también para castigar a quienes tomaron fotos de su cuerpo inerte.

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Al grado de que podrían impulsar una ley para que todo aquel que se atreva a cometer este tipo de actos, sea castigado.

¿Qué busca la familia de Octavio Ocaña?

Recuérdese que hace unos meses, fueron liberadas bajo fianza dos personas que tomaron las imágenes del cadáver del actor, se trata de la paramédico Marcelina ‘N’ y un policía identificado Raúl ‘N’.

Esa es una ley que nosotros establecimos, están a punto de aprobar, se llama Ley Octavio Ocaña, y ojalá paguen estos delincuentes, pues la cárcel, así nosotros metimos a dos a la cárcel, a la enfermera y al policía, salieron bajo fianza, que tomen fotos a un muerto. Hay que respetar al vivo y al muerto

Existieron fotografías del cadáver de Octavio que, además de ser un delito, también, atentan en contra de la familia, les genera un daño moral y psicológico

Hablamos de una paramédico que, es la que se encargó de atender a Octavio Ocaña, trasladar su cuerpo, después lo llevaron, precisamente al hospital de Lomas Verdes y, ahí ella, ya sin ropa el cadáver de Octavio, le tomó fotografías con su celular, presumiblemente. Hubo un policía involucrado y él también le tomó fotografías. El código penal establece penalidad, de tres a seis años de prisión

El tema toma relevancia, después de que se ha especulado que existe material gráfico del cuerpo de Julián Figueroa, aunque por fortuna, este no se ha publicado.

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