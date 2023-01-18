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FOTOS | En la familia de Piqué hay dolor y tristeza por “BZRP Music Sessions 53”.

Un familiar directo de Gerard Piqué reveló que la familia no ha tomado con humor la canción, como sí lo ha hecho el exfutbolista.

Por: TV Azteca

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