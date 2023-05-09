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FOTOS | Día de las Madres: fotos de famosas que van a ser mamás este 2023.

Celebramos este Día de las Madres con algunas de las fotos de futuras mamás que celebrarán este 10 de mayo con gran ilusión.

Por: Maribel Velázquez

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Cazzu fotos embarazada (4).jpg
Cazzu fotos embarazada (5).jpg
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Cazzu fotos embarazada (3).jpg
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Cynthia Rodríguez embarazada.jpg
Cynthia Rodríguez panza embarazo.jpg
Cynthia Rodríguez en bikini negro.jpg
Cynthia Rodríguez en la playa.jpg
Cynthia Rodríguez en playa.jpg
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en la playa.jpg
Maite Perroni feliz..jpg
Maite Perroni abrazada del amor..jpg
Maite Perroni defiende su amor..jpg
Maite Perroni despertó entre flores..jpg
Maite Perroni entre flores..jpg
Nadia Ferreira con Marc..jpg
Marc Anthony y Nadia Ferreira son novios..jpg
Nadia Ferreira.jpg
Nadia Ferreira (23).jpg
Nadia Ferreira (19).jpg
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Yuridia joven .jpg
Yuridia palmeras.jpg
Yuridia desierto.jpg
Yuridia canto.jpg
Yuridia botas.jpg
Yuridia acostada.jpg
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