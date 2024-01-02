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FOTOS | Así recibieron el Año Nuevo 2024 los famosos

Despedimos el 2023 y le dimos la bienvenida a un nuevo año, ¿cómo lo recibieron los famosos en todo el mundo? Te mostramos las mejores fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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