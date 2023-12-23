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FOTOS | Famosos que debutaron como papás en 2023

Este 2023 el amor estuvo en el aire, ¡y en el medio del espectáculo! Muchas parejas no solo se casaron, también debutaron como papás. Te dejamos la lista en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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