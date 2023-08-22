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FOTOS | Famosos que han sido víctimas de la delincuencia

Lamentablemente, la delincuencia también ha alcanzado a los famosos. Te contamos en fotos quiénes han sido víctimas de la violencia.

Por: Ana Patricia Pérez

Miguel Bose riendo.jpg
Rosalia de perfil.jpg
Yuridia con lentes verdes.jpg
Shakira selfie.jpg
Silvia actuando.jpg
Yordi sonriendo.jpg
Paris Hilton con su perro.jpg
Moderatto saludando.jpg
Maluma con su mascota.jpg
Kim foto en el espejo.jpg
Diego selfie.jpg
David Beckham con lentes.jpg
Daddy con lentes.jpg
Crédito_ Mezcalent Poncho montando a caballo.jpg
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Rosalia de perfil.jpg
Yuridia con lentes verdes.jpg
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Paris Hilton con su perro.jpg
Moderatto saludando.jpg
Maluma con su mascota.jpg
Kim foto en el espejo.jpg
Diego selfie.jpg
David Beckham con lentes.jpg
Daddy con lentes.jpg
Crédito_ Mezcalent Poncho montando a caballo.jpg
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Paris Hilton con su perro.jpg
Moderatto saludando.jpg
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