Así han reaccionado las celebridades ante la repentina muerte de Héctor Terrones

Ante la repentina muerte de Héctor Terrones, se ha generado mucho impacto en las redes sociales, puesto que se trata de un diseñador de modas mexicano, quien tuvo la oportunidad de trabajar con reconocidas celebridades o personalidades de televisión, obteniendo una amplia trayectoria de varias décadas.

Debido a la terrible noticia, ya son varias las estrellas que han dejado su mensaje de luto, recordando con mucho pesar el gran trabajo del artista. Es así que te contaremos quiénes han sido las personalidades que han dejado su comentario.

¿Qué artistas han hablado sobre la muerte de Héctor Terrones?

Aunque hay muchas celebridades que han dejado su mensaje de luto, te contaremos de los más destacados. Por ejemplo, aparece la publicación de Lady Tacos, donde la influencer se despide de Héctor Terrones, detallando que por su mente había pasado el recuerdo del artista y que había pensado en llevar tamales, algo que ya no podrá ser posible, dejando un triste mensaje de despedida.

Otra artista que dejó su mensaje ante su repentina muerte, fue la actriz Alma Cero, quien mediante una serie de fotos, agradeció al diseñador que la haya escogido para ser su musa, además de resaltar su gran trabajo y la pasión que le incorporaba a cada uno de los trabajos que realizó.

Siendo las personalidades que han dejado los mensajes más emotivos. También no olvidemos que son miles de seguidores y usuarios que han aprovechado el momento para enviar sus condolencias en las redes sociales del diseñador.

¿Qué le pasó a Héctor Terrones?

Héctor Terrones falleció el 1 de noviembre del 2025, una noticia que sorprendió a muchas celebridades que llegaron a trabajar con él, dejando una importante carrera en el diseño de moda. Ante su repentina muerte, su familia no ha mencionado la causa de muerte, pero Álex Rubí, detalló que se debió a un infarto fulminante.

La noticia causó mucha conmoción, puesto que apenas hace un día el diseñador había presumido su disfraz de Día de Muertos en redes sociales, por lo que nadie esperaba que esté anuncio se diera a conocer.