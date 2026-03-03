Famoso cantante denuncia intento de secuestro: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

A través de sus redes sociales el cantante colombiano Eider Ortiz compartió con sus seguidores uno de los momentos más terribles que ha vivido: un intento de secuestro. Aquí te contamos todo lo que el reconocido artista compartió.

¿Cómo fue el intento de secuestro de Eider Ortiz?

De acuerdo con la declaración del artista los hechos ocurrieron en Cúcuta - Ocaña, en Colombia cuando diversos hombres se detuvieron para cerrar el paso “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas. Intentaron pararnos, pero no paramos porque nos dio miedo”, fueron palabras del artista. Uno de los momentos más tensos fue cuando impactos de bala fueron dirigidos hacia el vehículo donde el artista se encontraba. Sin embargo, el conductor siguió manejando y no paró hasta escapar. Afortunadamente los hombres lograron huir y mantenerse a salvo. Eider denunció los hechos antes las autoridades aunque lamentablemente aún no se ha dado con los responsables.

Eider se encargó de compartir a sus seguidores que tanto él como su equipo se encontraban bien. Desafortunadamente este caso se suma a muchos otros donde ocurren este tipo de delitos. “Gracias a Dios logramos salir y ponernos a salvo”, fueron palabras del cantante.

¿Quién es Eider Ortiz?

Eider Orti es un famoso cantautor colombiano de música norteña de 29 años de edad, mejor conocido como "el patrón de la música norteña en el Catatumbo”. Cuenta con muchos fans, algunos de ellos no solo en Colombia, sino en Centroamérica y Sudamérica. Sus temas más famosos son: “Medio Kilo”, “Patrón y Jefe”, “Mi gran tristeza”, “El Poder de los Verdes” y “Señor Cantinero”.

Muchas de las canciones del artista hacen alusión a su lugar de origen pues se siente muy orgulloso de su municipio y todas sus raíces. De igual forma ha logrado que muchas personas se identifiquen con su música por lo que cada vez es más conocido y querido por muchos.