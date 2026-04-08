Esto cuesta un semestre en la universidad donde Canelo Álvarez comenzó a estudiar

Bien dicen que nunca es tarde para cumplir los sueños y eso es algo que Saúl "Canelo" Álvarez tiene más que claro. Así lo demostró al dar a conocer que está próximo a dar un nuevo paso a nivel profesional, solo que no lo hará arriba de un ring, sino en los salones de la Universidad de San Diego, la cual eligió para retomar sus estudios a los 35 años de edad.

Entre las reacciones que surgieron con la noticia, está la curiosidad por saber cuánto dinero se gastará el boxeador mexicano por cada semestre. De acuerdo con información publicada en la página oficial de la institución, los precios consideran la matrícula con estancia y rondan los 78 mil 300 dólares, es decir, un estimado de 1 millón 365 mil 171 pesos mexicanos, por el tipo de cambio actual.

Saúl “Canelo” Álvarez ahora es alumno de la Universidad de San Diego|Instagram. @canelo

¿Qué está estudiando el "Canelo" Álvarez?

A pesar de que compartió su entusiasmo por esta nueva etapa con una serie de fotografías de su "primer día de clases", Saúl "Canelo" Álvarez no reveló en qué carrera se inscribió. Sin embargo, en una postal donde muestra cómo se presentó con sus compañeros, se puede leer que "quiere ser un hombre de negocios cuando sea grande".

Es por esto que muchos de sus seguidores tienen la teoría de que el pugilista está cursando algún grado especializado en empresas y negocios. Y es que cabe recordar que el tapatio dejó sus estudios a temprana edad, ya que apostó a dedicarse de tiempo completo a su trayectoria profesional como boxeador, cuando con solo 15 años demostró el gra talento que tenía.

El “Canelo” Álvarez estaría cursando un grado de negocios California|Instagram. @canelo

¿Cuáles son los negocios de Saúl "Canelo" Álvarez?

Si bien el hecho de que el campeón mexicano regresará a la escuela resultó sorpresivo para muchos, lo cierto es que siempre se ha sabido que disfruta emprender con proyectos empresariales que suman a su cuantiosa fortuna. Algunos de los negocios que tiene el "Canelo" Álvarez incluyen gasolineras, líneas de ropa y tiendas de conveniencia, además de los contratos millonarios que tiene por cada pelea y patrocinios publicitarios.