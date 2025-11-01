Este fue el mensaje que publicó Héctor Terrones antes de morir

La muerte de Héctor Terrones, ha generado mucho ruido en la web, puesto que se trataba de un reconocido diseñador de modas mexicano, quien había tenido la oportunidad de plasmar sus ideas y creatividad en la ropa, prendas que varias personalidades de televisión emplearon.

Antes de morir repentinamente, el diseñador dejó un último mensaje en su cuenta de Facebook. A continuación te detallaremos qué fue lo que subió, además de detallar la información que se tiene sobre su inesperado fallecimiento.

¿Qué fue lo último que subió Héctor Terrones?

Héctor Terrones falleció el 1 de noviembre del 2025. No obstante, en su cuenta de Facebook, el diseñador de modas, el viernes 31 de octubre por la mañana, había cambiado su foto de perfil. Lo que podría parecer que estaba presumiendo su disfraz de Halloween antes de morir, puesto que portaba un maquillaje facial blanco, simulando a un cráneo, por lo que podría ser que su disfraz se trataba de un catrín.

Ante el anuncio de su lamentable fallecimiento, dicho mensaje que dejó en sus redes sociales, fueron repletos de mensajes de tristeza, de varios usuarios que lamentaban su repentino fallecimiento y enviaban sus condolencias a sus seres queridos.

Por otro lado, el último mensaje en Instagram del diseñador, antes de morir, fue del 22 de octubre, donde hizo una colaboración con el fotógrafo Carlos Latapi, donde hablaba sobre la fotografía y los cambios que se han presentado en las herramientas que se usan.

¿De qué murió Héctor Terrones?

Algunos medios han señalado que Alex Rubí, su representante, mencionó que la causa de su muerte se debe a un infarto fulminante. Sus familiares no han dado la explicación al respecto, sobre la situación que causó su repentina muerte.

Ante los hechos, los familiares de Héctor Terrones, anunciaron que el velorio se llevará a cabo a las 16 horas en la funeraria J. García López, ubicada en la Avenida San Jerónimo 140, permitiendo que los usuarios y seguidores puedan despedirse de su cuerpo. Una noticia que tiene conmocionado al mundo de la moda en México.